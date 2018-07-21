Официально: "Динамо" рассталось с футболистом сборной Украины

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Рыбалка продолжит карьеру в чемпионате турецкой Суперлиги. 28-летний футболист заключил полноценный контракт с "Сивасспором".

Serhiy Rybalka, "Demir Grup Sivasspor´un başarısı için, taraftarlarımız için elimden gelenin en iyisini yapacağım çünkü taraftarlarımızla gurur duyuyorum." dedi.https://t.co/o8Td0NPHi6 pic.twitter.com/gzMtYuU6Dx — Sivasspor (@SivassporKulubu) 21 июля 2018 г.

Прошлый сезон футболист провел в этой команде на правах аренды и помог команде занять седьмое место в чемпионате. Руководство турецкого клуба по достоинству оценила заслуги украинца, и подписало с ним 3-летний договор.

В первой команде "Динамо" Рыбалка выступал, начиная с сезона 2014/2015. За это время провел за "бело-синих" во всех турнирах 101 матч, забив 2 мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что Сергей Рыбалка не вписывается в его философию.