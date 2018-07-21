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Официально: "Динамо" рассталось с футболистом сборной Украины

3.2тЧитать новость на украинском

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Рыбалка продолжит карьеру в чемпионате турецкой Суперлиги. 28-летний футболист заключил полноценный контракт с "Сивасспором".

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Прошлый сезон футболист провел в этой команде на правах аренды и помог команде занять седьмое место в чемпионате. Руководство турецкого клуба по достоинству оценила заслуги украинца, и подписало с ним 3-летний договор.

В первой команде "Динамо" Рыбалка выступал, начиная с сезона 2014/2015. За это время провел за "бело-синих" во всех турнирах 101 матч, забив 2 мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич заявил, что Сергей Рыбалка не вписывается в его философию.

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Тема
Трансферы
Персона
Сергей Рыбалка (футболист)
Место
Турция
Объект
ФК Динамо Киев
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