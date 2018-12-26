Официально: ФИФА завела на Россию дело из-за Крыма

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование из-за матчей двух российских команд в Крыму.

"Сокол" Саратов - победитель открытого зимнего кубка Крыма 2017 соцсети

В РФС заявили, что получили на прошлой неделе официальную бумагу из ФИФА из-за участия саратовского "Сокола" и "Анжи-2" из Махачкалы в Зимнем Кубке "Крымского футбольного союза" в 2017 году.

В случае, если команды получили разрешение от РФС на участие в этом турнире, у Союза могут возникнуть очень серьезные проблемы, сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин, комментируя эту информацию, заявил, что ничего не знает про этот турнир.

"РФС не согласовывал место проведения этих матчей с "Соколом" и "Анжи-2", об этом мне сообщил Александр Алаев буквально два часа назад. Все решалось сугубо клубами. РФС не имеет к этому отношения. Есть ли опасность санкций? Свяжемся и все узнаем. Во всяком случае, наш официальный ответ ФИФА будет таким: все происходило без согласования. Наверное, какие-то санкции могут быть в отношении этих клубов", – сказал Прядкин в интервью "Чемпионату".

В сети высмеяли такой ответ чиновника, заявив, что подобные слова использовал и глава РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос про наличие российских военных в Крыму в 2014-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-президент "Крымской премьер-лиги" Александр Красильников пожаловался, что Россия не сдержала своих обещаний по турниру, созданному в 2014 году после оккупации полуострова.