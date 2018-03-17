Официально: ФИФА одобрила исторические решения по ЧМ-2018 в России

Использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на ЧМ-2018, который пройдет в России, официально одобрено. Об этом на совете ФИФА в Боготе заявил Джанни Инфантино.

Ранее использование видеоповторов в судействе было одобрено на ежегодном общем собрании ИФАБ, организации, в ведении которой находится изменение футбольных правил.

Мундиаль пройдет с 14 июня по 15 июля и данная система на нём будет использовался впервые в истории чемпионатов мира.

Кроме того, совет ФИФА утвердил возможность впервые в истории проведения четвертой замены во время дополнительного времени матчей плей-офф ЧМ-2018.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что Германия выступила с официальным заявлением по бойкоту ЧМ-2018.