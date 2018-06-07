Из-за аннексии Крыма: еще одна страна бойкотирует ЧМ-2018 в России

Официальные австралийские власти решили проигнорировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Это решение было принято в связи с нарушением прав человека и международных прав со стороны РФ, в том числе из-за аннексии Крыма и трагедии со сбитым малайзийским "Боингом", в результате крушения которого погибли 38 австралийцев.

Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. "Ни один официальный представитель страны не поедет в Россию. При этом правительство не будет вмешиваться в решение Федерации футбола относительно участия в чемпионате мира. На матчах национальной команды будет присутствовать посол Австралии в России", – цитирует дипломата Australian Associated Press.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойкот чемпионату мира по футболу в России объявили власти Исландии, Великобритании, Польши, Швеции и Дании.