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Из-за аннексии Крыма: еще одна страна бойкотирует ЧМ-2018 в России

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Официальные австралийские власти решили проигнорировать чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Это решение было принято в связи с нарушением прав человека и международных прав со стороны РФ, в том числе из-за аннексии Крыма и трагедии со сбитым малайзийским "Боингом", в результате крушения которого погибли 38 австралийцев.

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Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп. "Ни один официальный представитель страны не поедет в Россию. При этом правительство не будет вмешиваться в решение Федерации футбола относительно участия в чемпионате мира. На матчах национальной команды будет присутствовать посол Австралии в России", – цитирует дипломата Australian Associated Press.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойкот чемпионату мира по футболу в России объявили власти Исландии, Великобритании, Польши, Швеции и Дании.

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Темы
ЧМ-2018Бойкот чемпионата мира-2018
Место
АвстралияМельбурн
Источник
Источник:ESPN
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