Официально: "Динамо" совершило первый трансфер в 2019 году

Киевское "Динамо" подписало контракт с испанским нападающим Франциском Солем. Контракт рассчитан на пять лет.

Футболист уже выбрал себе игровой номер. За столичный клуб Соль будет выступать с "девяткой" на спине.

Испанский форвард голландского клуба "Виллем II" успешно прошел медобследование и вскоре присоединится к своим партнерам по команде, которые готовятся на учебно-тренировочном сборе в Марбелье, сообщает официальный сайт клуба.

Франциско Соль и Игорь Суркис ФК Динамо Киев

В прошлом году Соль сыграл 20 матчей за голландскую команду, в которых 17 раз поражал ворота соперника.

Фран СОЛЬ – гравець ФК "Динамо" Київ!



Футбольний клуб "Динамо" Київ досяг угоди з нідерландським футбольним клубом "Віллем II" про трансфер 26-річного форварда Франсиско Соля Ортіса. ➡️ https://t.co/FN2TSdZB6y pic.twitter.com/6irCPW8lFe — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 16 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, трансфер одного из лучших бомбардиров чемпионата Нидердландов Франциска Соля обошелся киевлянам в 3,5 млн евро. Кроме того, источники сообщают, что в сравнении с "Виллемом II" зарплата испанского форварда увеличилась в восемь раз.

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