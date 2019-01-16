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Официально: "Динамо" совершило первый трансфер в 2019 году

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Киевское "Динамо" подписало контракт с испанским нападающим Франциском Солем. Контракт рассчитан на пять лет.

Футболист уже выбрал себе игровой номер. За столичный клуб Соль будет выступать с "девяткой" на спине.

Испанский форвард голландского клуба "Виллем II" успешно прошел медобследование и вскоре присоединится к своим партнерам по команде, которые готовятся на учебно-тренировочном сборе в Марбелье, сообщает официальный сайт клуба.

Франциско Соль и Игорь Суркис

Франциско Соль и Игорь Суркис

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В прошлом году Соль сыграл 20 матчей за голландскую команду, в которых 17 раз поражал ворота соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, трансфер одного из лучших бомбардиров чемпионата Нидердландов Франциска Соля обошелся киевлянам в 3,5 млн евро. Кроме того, источники сообщают, что в сравнении с "Виллемом II" зарплата испанского форварда увеличилась в восемь раз.

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Персона
Фран Соль
Тег
ФК Динамо Киев
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