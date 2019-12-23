Официально: "Динамо" подписало замену Беседину

Киевское "Динамо" приняло решение вернуть Назария Русина из аренды. Первую половину сезона нападающий провел в составе луганской "Зари".

Как сообщает официальный сайт "Динамо", из-за отсутствия определенности в ситуации с проваленным допинг-тестом Артема Беседина руководство клуба решило воспользоваться опцией досрочного завершения арендного соглашения Русина. Украинский футболист поедет на зимний сбор с первой командой "Динамо".

Артем Беседин УНИАН

В составе "Зари" Русин провел 14 поединков в украинской Премьер-лиге и 3 матча в квалификации Лиги Европы. На его счету семь голов, пять из которых были забиты во внутреннем чемпионате.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский клуб намерен избавиться от большого количества легионеров, которые не являются игроками основной обоймы.

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