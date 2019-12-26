Официально: "Динамо" объявило о матче с клубом Милевского

Определились соперники киевского "Динамо" на первом зимнем сборе, который команда проведет в Турции. В одном из спаррингов киевляне сыграют с нынешним клубом Милевского – "Динамо" (Брест).

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", вице-чемпионы Украины выйдут из отпуска 10 января, а 15-го числа отправятся в Белек (Турция), где проведут шесть контрольных матчей. Два из них – против македонского "Вардара" и хорватского "Хайдука" – состоятся в рамках товарищеского турнира Gloria Cup.

Расписание контрольных матчей "Динамо":

19.01.2020 "Динамо" - "Легия" (Варшава, Польша)

20.01.2020 "Динамо" - "Нефтчи" (Баку, Азербайджан)

23.01.2020 "Динамо" - ФК "Вардар" (Северная Македония)

24.01.2020 "Динамо" - "Хайдук" (Сплит, Хорватия)

27.01.2020 "Динамо" - "Динамо" (Брест, Беларусь)

28.01.2020 "Динамо" - "Кайрат" (Алма-Ата, Казахстан)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о том, что "Динамо" подписало замену Артему Беседину.

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