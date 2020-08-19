Официально: "Барселона" оставила соперника Украины на Евро-2020 без тренера

"Барселона" официально назначила Рональда Кумана своим новым главным тренером.

Как сообщается на официальном сайте каталонского клуба, контракт со специалистом подписан до 30 июня 2022 года.

Куман является легендой "Барселоны", поскольку принес команде первый в истории Кубок европейских чемпионов (старое название Лиги чемпионов – Ред.) в 1992 году, забив победный гол в финальном матче. Он начал тренерскую карьеру в каталонском клубе на посту помощника наставника первой команды.

Отметим, что с 2018 года Куман работал со сборной Нидерландов, которая попала в одну группу с Украиной на Евро-2020. Из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы был перенесен на лето 2021 года.

По информации, опубликованной на официальном сайте Федерации футбола Нидерландов (KNVB), место Кумана временно займет его помощник в национальной команде Дуайт Лодевегес.

Как сообщал OBOZREVATEL, с поста наставника "Барселоны" был уволен Кике Сетьен.

Тренерские перестановки произошли и в "Ювентусе": после вылета из Лиги чемпионов от "Лиона" туринский клуб оставил без работы Маурицио Сарри и назначил тренера-дебютанта.

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