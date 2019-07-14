Официально: "Барселона" оформила самый скандальный трансфер лета

Французский нападающий Антуан Гризманн официально перешел в каталонскую "Барселону". Игрок за 5 лет заработает в общей сложности 105 миллионов евро.

Трансфер обошелся "Барсе" в 120 миллионов евро – эта сумма была прописана в контракте 28-летнего форварда с его бывшим клубом "Атлетико" в качестве отступных.

Трансфер Гризманна – пятый в рейтинге самых дорогостоящих за всю историю футбола.

Больше него заплатили только за Неймара ("ПСЖ", 222 млн евро), Килиана Мбаппе ("ПСЖ", 180 млн), Жоау Феликса ("Атлетико", 127) и Филиппе Коутиньо ("Барселона", 120 млн).

Трансфер Коутиньо выше в рейтинге, потому что в сделку были включены различные бонусы, которые "Барса" должна выплачивать бывшему клубу бразильца, "Ливерпулю", при выполнении определенных условий.

Отметим, что переход француза сопровождался громким скандалом. Мадридский клуб намерен потребовать еще 80 млн евро за трансфер француза, поскольку считает, что футболист подписал контракт с "Барсой" еще 9 марта, когда отступные составляли 200 млн евро.

Пункт, согласно которому отступные 28-летнего француза уменьшились с 200 миллионов до 120 миллионов, вступил в силу 1 июля.

В "Атлетико" считают, что "Барселона" согласовала условия трансфера с Гризманном до этой даты, и поэтому настаивают, что должны получить 200 миллионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Антуан Гризманн устроил бойкот, отказавшись тренироваться с мадридским "Атлетико" из-за трансфера в "Барселону".

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