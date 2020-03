Одноклубник Малиновского побил два невероятных рекорда Лиги чемпионов

Атакующий полузащитник "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, Йосип Иличич установил два исторических достижения в матче Лиги чемпионов против "Валенсии".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, сначала словенец стал самым возрастным автором хет-трика в решающих стадиях турнира в возрасте 32 лет и 41 дня. А забив четвертый мяч, он стал первым футболистом, которому удалось сделать покер в выездном поединке плей-офф Лиги чемпионов.

32y 41d - Atalanta's Josip Iličić has become the oldest player to score an away Champions League hat-trick, aged 32 years and 41 days. Evergreen. pic.twitter.com/1aOlKQxpfn