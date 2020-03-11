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11 марта • обновлено в 11:06
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Одноклубник Малиновского побил два невероятных рекорда Лиги чемпионов

1.3т
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Атакующий полузащитник "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, Йосип Иличич установил два исторических достижения в матче Лиги чемпионов против "Валенсии".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, сначала словенец стал самым возрастным автором хет-трика в решающих стадиях турнира в возрасте 32 лет и 41 дня. А забив четвертый мяч, он стал первым футболистом, которому удалось сделать покер в выездном поединке плей-офф Лиги чемпионов.

Йосип Иличич против игроков "Валенсии"

Йосип Иличич против игроков "Валенсии"

Напомним, что "Аталанта" сумела впервые в истории выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря выездной победе над "Валенсией" со счетом 4:3. Команда Малиновского обыграла испанский клуб в обоих матчах с общим счетом 8:4.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам ответных поединков, которые состоялись 11 марта, определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

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Тема
Лига чемпионов
Место
Испания Валенсия
Теги
ФК Аталанта ФК Валенсия
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