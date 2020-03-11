Одноклубник Малиновского побил два невероятных рекорда Лиги чемпионов

Атакующий полузащитник "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, Йосип Иличич установил два исторических достижения в матче Лиги чемпионов против "Валенсии".

Как сообщает официальный сайт УЕФА, сначала словенец стал самым возрастным автором хет-трика в решающих стадиях турнира в возрасте 32 лет и 41 дня. А забив четвертый мяч, он стал первым футболистом, которому удалось сделать покер в выездном поединке плей-офф Лиги чемпионов.

Йосип Иличич против игроков "Валенсии"

32y 41d - Atalanta's Josip Iličić has become the oldest player to score an away Champions League hat-trick, aged 32 years and 41 days. Evergreen. pic.twitter.com/1aOlKQxpfn — OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2020

Напомним, что "Аталанта" сумела впервые в истории выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря выездной победе над "Валенсией" со счетом 4:3. Команда Малиновского обыграла испанский клуб в обоих матчах с общим счетом 8:4.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам ответных поединков, которые состоялись 11 марта, определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

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