Один из лучших: УЕФА вспомнил невероятный гол Ярмоленко в Лиге Европы

Накануне первых матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА опубликовал подборку лучших голов, забитых на этой стадии турнира за прошедшие годы, и включил в нее красивейший гол Андрея Ярмоленко.

Нарезка была опубликована на официальном Twitter-аккаунте Лиги Европы. Интересно, что в нее попали два гола киевского "Динамо" из одного и того же матча – домашней победы над "Эвертоном" в сезоне 2014/15 со счетом 5:2. Открыл подборку гол Ярмоленко после фирменного прохода со смещением в центр и обводящим ударом в дальний угол, а закрыл ее пушечный выстрел португальца Виторину Антунеша в девятку из-за пределов штрафной.

Андрей Ярмоленко

⚽️ Which of these is the best goal ever scored in the #UEL Round of 16? pic.twitter.com/Ikae8lyURO — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 12, 2020

Отметим, что сейчас бывший левый защитник киевлян выступает за испанский "Хетафе", но не является игроком основного состава.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в УЕФА решили поздравить бразильского легионера "Шахтера" Тайсона с днем рождения, вспомнив его космический гол за "Металлист" в Лиге Европы.

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