Один из лучших: УЕФА вспомнил невероятный гол Ярмоленко в Лиге Европы

Накануне первых матчей 1/8 финала Лиги Европы УЕФА опубликовал подборку лучших голов, забитых на этой стадии турнира за прошедшие годы, и включил в нее красивейший гол Андрея Ярмоленко.

Нарезка была опубликована на официальном Twitter-аккаунте Лиги Европы. Интересно, что в нее попали два гола киевского "Динамо" из одного и того же матча – домашней победы над "Эвертоном" в сезоне 2014/15 со счетом 5:2. Открыл подборку гол Ярмоленко после фирменного прохода со смещением в центр и обводящим ударом в дальний угол, а закрыл ее пушечный выстрел португальца Виторину Антунеша в девятку из-за пределов штрафной.

⚽️ Which of these is the best goal ever scored in the #UEL Round of 16? pic.twitter.com/Ikae8lyURO