Один из лучших форвардов мира признался в употреблении наркотиков

Бразилец Марио Жардел – экс-форвард португальских клубов "Порту", "Спортинг", турецкого "Галатасарая" и других именитых команд, признался в употреблении наркотиков.

"Я пришел в мир наркотиков из любопытства, когда выступал в Европе. Встретил в тот период своей жизни некоторых людей, которые и предложили мне попробовать препараты. В отпуске я регулярно принимал наркотики, ведь во время сезона мешал допинг-контроль", — цитирует футболиста Marca.

Марио Жардел

Бразилец заявил, что наркотики — одна из главных проблем современного футбола.

"У игроков много денег, поэтому для них существует множество ловушек — любопытство, соблазны. Но сейчас я свободен от наркотиков. Хочу помочь молодым футболистам, чтобы они не совершали моих ошибок",— признался 45-летний Жардел.

В начале 2000-х годов Жардел считался одним из лучших форвардов в мире. Игрок дважды завоевывал Золотую бутсу — в 1999 и 2002 годах. За "Порто" Жардел сыграл 125 матчей, в которых забил 130 голов.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной России по хоккею Евгений Кузнецов угодил в громкий скандал после того, как в сети появилось видео, на котором спортсмен запечатлен в кадре с неизвестной девушкой и веществами, похожими на наркотики.

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