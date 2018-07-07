Очевидцы пишут о кошмаре в Сочи перед матчем Россия - Хорватия: опубликованы фото и видео

Сочи, где в субботу, 7 июля, должен состоятся матч Россия – Хорватия за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу, продолжает переживать последствия погодного катаклизма. Из-за сильных дождей накануне, по городу по-прежнему разливаются целые реки.

Как сообщает Фонтанка со ссылкой очевидцев, люди бросают машины, а болельщики, которые приехали на игру, отсиживаются в своих отелях.

В Сочи говорят отличная погода pic.twitter.com/6Mcv0gRyHm — PfaffelHurfer (@outister) 7 июля 2018 г.

По данным Гидрометцентра, за последние сутки в Сочи выпала треть месячной нормы осадков. Несмотря на то, что большая их часть пришлась на 6 июля, последствия ощущаются до сих пор.