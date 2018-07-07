Очевидцы пишут о кошмаре в Сочи перед матчем Россия - Хорватия: опубликованы фото и видео

Сочи, где в субботу, 7 июля, должен состоятся матч Россия – Хорватия за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу, продолжает переживать последствия погодного катаклизма. Из-за сильных дождей накануне, по городу по-прежнему разливаются целые реки.
Как сообщает Фонтанка со ссылкой очевидцев, люди бросают машины, а болельщики, которые приехали на игру, отсиживаются в своих отелях.
В Сочи говорят отличная погода pic.twitter.com/6Mcv0gRyHm— PfaffelHurfer (@outister) 7 июля 2018 г.
Сочи pic.twitter.com/ulYClIwSgE— невежливый (@art100780) 7 июля 2018 г.
По данным Гидрометцентра, за последние сутки в Сочи выпала треть месячной нормы осадков. Несмотря на то, что большая их часть пришлась на 6 июля, последствия ощущаются до сих пор.
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