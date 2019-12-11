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11 декабря • обновлено в 12:25
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"Обо*рались": футболист "Зенита" прокомментировал фиаско в Лиге чемпионов

1.4т
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Нападающий российского "Зенита" Артем Дзюба одним словом прокомментировал эпичный вылет команды из еврокубков.

Артем Дзюба

Артем Дзюба

Команда из Санкт-Петербурга на выезде потерпела разгромное поражение от португальской "Бенфики" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 0:3.

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Форвард питерского клуба Артем Дзюба, пройдя в микст-зоне после игры мимо журналистов, кратко отметил: "Ну, что тут говорить? Есть только одно слово – обосрались".

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент известны обладатели 14 из 16-ти путевок в плей-офф Лиги чемпионов. За два оставшихся пропуска в 1/8 финала борется и чемпион Украины донецкий "Шахтер", принимающий в среду "Аталанту".

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Автор
Денис Карпов
Тема
Лига чемпионов
Персона
Артем Дзюба
Место
Португалия Лиссабон
Теги
ФК Зенит ФК Бенфика
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