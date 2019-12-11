"Обо*рались": футболист "Зенита" прокомментировал фиаско в Лиге чемпионов

Нападающий российского "Зенита" Артем Дзюба одним словом прокомментировал эпичный вылет команды из еврокубков.
Артем Дзюба
Команда из Санкт-Петербурга на выезде потерпела разгромное поражение от португальской "Бенфики" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов со счетом 0:3.
Форвард питерского клуба Артем Дзюба, пройдя в микст-зоне после игры мимо журналистов, кратко отметил: "Ну, что тут говорить? Есть только одно слово – обосрались".
Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент известны обладатели 14 из 16-ти путевок в плей-офф Лиги чемпионов. За два оставшихся пропуска в 1/8 финала борется и чемпион Украины донецкий "Шахтер", принимающий в среду "Аталанту".
Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!
Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.