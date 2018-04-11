Обеспокоен: легендарный Пеле не поедет на ЧМ-2018 в Россию

Легенда мирового футбола Пеле отказывается ехать на ЧМ-2018 в Россию. 77-летний бразилец не поедет на предстоящий Мундиаль в РФ из-за того, что обеспокоен проблемами со здоровьем.

Как сообщает издание Goal.com, Король футбола до сих пор не отошел от недавней травмы спины. Это не позволило ему посетить презентацию кубка Лиги Кариока, послом которой он является, и по этой причине он не полетит летом в Россию.

Стоит отметить, что в 2012 году Пеле потребовалось хирургическое вмешательство, для решения проблем с остеохондрозом. Однако операция только дала осложнения.

Напомним, в 2016-м легендарный бразилец не смог принять участие в открытии домашней Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Тогда Пеле отказался зажигать олимпийский огонь из-за проблем со здоровьем.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что в России заявили о серьезной угрозе на ЧМ-2018.