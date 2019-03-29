"О чем речь?" Легенда "Динамо" объяснил, почему отказался играть за Россию

Легендарный футболист киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал, что после распада СССР ему поступало предложение принять российское гражданство и выступать за сборную этой страны.

Впрочем, нынешний спортивный директор "бело-синих" занял принципиальную позицию, отклонив любые попытки убедить его отказаться от Украины.

Алексей Михайличенко "Апостроф"

"В сборную России меня приглашали. Я отказался. В тот момент выступал за "Глазго Рейнджерс". Время тогда было совсем другое, и тех ребят, которые приняли предложение, не осуждал – это их выбор. Но четко понимал: если предложить шотландцу выступать за сборную Англии, с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что он просто не поймет, о чем речь. Свою точку зрения четко объяснил, когда раздался первый звонок из России на тему смены гражданства. Меня правильно поняли и больше не звонили", – сказал Михайличенко в интервью Футбол24.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Борис Тащи, выступающий за немецкий "Дуйсбург", отказался менять гражданство на российское.

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