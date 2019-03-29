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"О чем речь?" Легенда "Динамо" объяснил, почему отказался играть за Россию

4.3тЧитать материал на украинском

Легендарный футболист киевского "Динамо" Алексей Михайличенко рассказал, что после распада СССР ему поступало предложение принять российское гражданство и выступать за сборную этой страны.

Впрочем, нынешний спортивный директор "бело-синих" занял принципиальную позицию, отклонив любые попытки убедить его отказаться от Украины.

Новости
Бразильский футболист признался, почему принял гражданство Украины

Алексей Михайличенко

Алексей Михайличенко

"Апостроф"

"В сборную России меня приглашали. Я отказался. В тот момент выступал за "Глазго Рейнджерс". Время тогда было совсем другое, и тех ребят, которые приняли предложение, не осуждал – это их выбор. Но четко понимал: если предложить шотландцу выступать за сборную Англии, с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что он просто не поймет, о чем речь. Свою точку зрения четко объяснил, когда раздался первый звонок из России на тему смены гражданства. Меня правильно поняли и больше не звонили", – сказал Михайличенко в интервью Футбол24.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист Борис Тащи, выступающий за немецкий "Дуйсбург", отказался менять гражданство на российское.

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Персона
Алексей Михайличенко
Тег
ФК Динамо Киев
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