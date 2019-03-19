"Нужно менять паспорт": Зозуля ответил фанату из-за Мораеса

Украинский форвард Роман Зозуля сцепился с фанатом из-за вызова в сборную получившего украинское гражданство бразильца Жуниора Мораеса.

Болельщик в комментариях к публикации группы "Мы - це "Динамо", "Динамо" - це ми" в Facebook высмеял нападающего "Альбасете", получив жесткий ответ.

Некоторые подписчики паблика вступились за украинского форварда. Правда, Зозуля отметил, что без бразильского паспорта вряд ли попадет в сборную, намекая на недавнее пополнение в национальной команде.

"Мне нужно паспорт поменять на бразильский", - ответил украинский форвард, дополнив свой комментарий смеющимся смайлом.

Напомним, что после принятия Мораесом гражданства Украины наставник национальной команды Андрей Шевченко заявил, что будет связываться с "Шахтером" для уточнения информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, бразильский нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес признался, по какой причине решился принять гражданство нашей страны.

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