"Ну как?" Тренер легендарного футбольного клуба обратился к Зеленскому

Главный тренер клуба "Таврия", выступающего во второй украинской лиге, Сергей Шевченко рассказал, что надеется на помощь команде со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Сергей Шевченко ua.tribuna.com

"Уверен, что новая власть обратит внимание на "Таврию". Зашли прогрессивные молодые люди, новая команда. Верю в Зеленского. Такой клуб, первый чемпион Украины, обладатель Кубка переехал. Бренд переехал. Как на это не обратить внимание? Ну как? Я плохо понимаю", — сказал Шевченко в интервью "Трибуне".

Футбольный клуб "Таврия" из Симферополя — первый чемпион независимой Украины (1992) и обладатель Кубка (2010).

После аннексии Крыма клуб на некоторое время прекратил существование, однако в 2016 году был возрожден в Херсоне и с 2017-го выступает во второй лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский клуб "Верес" (Ровно) выгнал футболиста, пытавшегося скрыть о том, что выступал в оккупированном Крыму.

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