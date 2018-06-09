Новые данные: ФИФА посчитала украинцев, купивших билеты на ЧМ в Россию

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что по состоянию на субботу, 9 июня, около 6 тысяч украинцев уже купили билеты на чемпионат мира-2018 в России.

"Мы можем подтвердить, что около 6 тыс. билетов были распределены для украинских болельщиков на сегодняшний день", – цитирует Интерфакс пресс-службу ФИФА.

При этом в ФИФА не уточняют, из каких конкретно регионов Украины приобретались билеты.

Всего по состоянию на 7 июня, было продано более 2,4 млн билетов на матчи чемпионата. Почти 872 тыс. билетов приобрели болельщики из России, 88,8 тыс. – из США, 72,5 тыс. – из Бразилии, 65,2 тыс. – из Колумбии, 62,5 тыс. – из Германии, 60,3 тыс. - из Мексики, 54 тыс. – из Аргентины, 43,6 тыс. – из Перу, 40,2 тыс. – из Китая, 36,3 тыс. – из Австралии, 32,3 тыс. – из Англии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на середину мая билеты купили около 5,2 тысяч украинцев.