Главная Новости
31 января • обновлено в 18:10
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Новичок "Динамо" не сыграет за команду в нынешнем сезоне: названа причина

1.4т
Читать материал на украинском

Бельгийский новичок "Динамо" Ибрагим Каргбо-младший не сможет сыграть за киевлян в нынешнем сезоне из-за нарушения правил ФИФА.

Как сообщает агентство Tribuna, столичный клуб стал третьим для нападающего в сезоне 2019/20 после бельгийских "Льерса" и "Руселаре", и за обе команды он был заигран. Сначала Каргбо-младший провел три матча за вторых, после чего был отправлен в аренду в третий по силе дивизион, где сыграл в 10 поединках.

Ибрагим Каргбо-младший

Ибрагим Каргбо-младший

Football.ua

Вернувшись в "Руселаре", он разорвал контракт с клубом и перешел в "Динамо" на правах свободного агента. По правилам ФИФА, в пределах одного сезона футболист может быть зарегистрирован в трех командах, но имеет право сыграть только за два.

Стоит отметить, что Каргбо-младший получил травму в последнем контрольном поединке киевлян против "Кайрата" и пропустит минимум месяц из-за травмы.

Новости
Титулованный клуб отказался покупать Соля у "Динамо"

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" нашло претендента на скандального нападающего команды Жерсона Родригеса.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Тег
ФК Динамо Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги