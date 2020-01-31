Новичок "Динамо" не сыграет за команду в нынешнем сезоне: названа причина

Бельгийский новичок "Динамо" Ибрагим Каргбо-младший не сможет сыграть за киевлян в нынешнем сезоне из-за нарушения правил ФИФА.

Как сообщает агентство Tribuna, столичный клуб стал третьим для нападающего в сезоне 2019/20 после бельгийских "Льерса" и "Руселаре", и за обе команды он был заигран. Сначала Каргбо-младший провел три матча за вторых, после чего был отправлен в аренду в третий по силе дивизион, где сыграл в 10 поединках.

Ибрагим Каргбо-младший Football.ua

Вернувшись в "Руселаре", он разорвал контракт с клубом и перешел в "Динамо" на правах свободного агента. По правилам ФИФА, в пределах одного сезона футболист может быть зарегистрирован в трех командах, но имеет право сыграть только за два.

Стоит отметить, что Каргбо-младший получил травму в последнем контрольном поединке киевлян против "Кайрата" и пропустит минимум месяц из-за травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" нашло претендента на скандального нападающего команды Жерсона Родригеса.

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