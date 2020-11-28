Нападающий "НАК Бреда" Сидни ван Хондойк не смог принять участие в матче 14-го тура первого дивизиона чемпионата Нидерландов против "Осса" из-за курьезной травмы.

20-летний форвард получил множественные порезы, пытаясь выбраться из душа, из-за чего спортсмену пришлось накладывать швы.

По словам Сидни, он мылся перед поездкой на игру, когда понял, что двери в душевой кабине застряли, и он не может выбраться. Голландец ногой разбил стеклянную перегородку, которая разлетелась на крошечные осколки.

Футболист был вынужден обратиться в больницу, где ему зашили раны, уточняет De Telegraaf. Сидни выложил в Twitter фото окровавленных ног и пожелал удачи одноклубникам. Встреча "НАК Бреда" – "Осс" завершилась со счетом 0:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист французского клуба "Сент-Этьен" получил жуткую травму в матче чемпионата страны. Во время одной из атак соперника сербский игрок получил коленом в голову от своего вратаря.