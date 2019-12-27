Невероятная бисиклета принесла команде победу в финале чемпионата Мексики

В первом матче финала чемпионата Мексики "Монтеррей" вырвал домашнюю победу над "Америкой" на последних минутах, а решающий гол был забит красивым ударом через себя.
Гости забили первый гол в концовке первого тайма, но уже через несколько мгновений хозяевам удалось сравнять счет. В начале второй половины "Америка" осталась в меньшинстве и успешно отбивалась почти до самого финального свистка. В добавленное арбитром время "Монтеррей" сначала не реализовал убойный момент после подачи со штрафного, а в одной из следующих атак экс-футболист "Бенфики" Рохелио Фунес Мори нанес невероятный удар через себя и принес победу хозяевам – 2:1.
Игрока "Монтеррея" празднуют победный гол
The Star Online
Ответный матч между командами пройдет 30 декабря на поле "Америки".
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