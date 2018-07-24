"Неуважение к России": экс-футболист "Шахтера" отреагировал на "Слава Украине!" во время ЧМ-2018

Бывший футболист донецкого "Шахтера", а ныне игрок московского "Спартака" Фернандо назвал поведение хорватов Огнена Вукоевича и Домагоя Виды во время ЧМ-2018 неуважением к России. Бразилец таким образом отреагировал на видео, в котором экс-игроки киевского "Динамо" посвятили Украине победу над хозяевами мундиаля.

"Читал про это. Считаю, совсем необязательно было так говорить. Да, вы обыграли сборную России, но зачем все это? На мой взгляд, таким образом Вида проявил неуважение", – приводит слова Фернандо Sport24.

Напомним, после победы сборной России над Хорватией в четвертьфинале Вида и Вукоевич записали видео, в котором экс-капитан "Динамо" прокричал "Слава Украине!".

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной России Артем Дзюба закатил настоящую истерику из-за "Слава Украине!" от Домагоя Виды.