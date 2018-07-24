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"Неуважение к России": экс-футболист "Шахтера" отреагировал на "Слава Украине!" во время ЧМ-2018

4.9тЧитать новость на украинском

Бывший футболист донецкого "Шахтера", а ныне игрок московского "Спартака" Фернандо назвал поведение хорватов Огнена Вукоевича и Домагоя Виды во время ЧМ-2018 неуважением к России. Бразилец таким образом отреагировал на видео, в котором экс-игроки киевского "Динамо" посвятили Украине победу над хозяевами мундиаля.

"Читал про это. Считаю, совсем необязательно было так говорить. Да, вы обыграли сборную России, но зачем все это? На мой взгляд, таким образом Вида проявил неуважение", – приводит слова Фернандо Sport24.

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Напомним, после победы сборной России над Хорватией в четвертьфинале Вида и Вукоевич записали видео, в котором экс-капитан "Динамо" прокричал "Слава Украине!".

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий сборной России Артем Дзюба закатил настоящую истерику из-за "Слава Украине!" от Домагоя Виды.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Домагой ВидаОгнен ВукоевичФернандо
Объекты
Спартак МоскваФК Шахтерсборная Хорватии по футболу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А шо - к этой паРаше еще кто то испытывает уважение???
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Человечек Зелёный
Человечек Зелёный
Махал Махалыч, вот недавно Дональд Трамп выразил России своё уважение, общались два лидера сильных стран. К разочарованию украинцев, даже евросоюз уже дистанцируется от связей с Украиной и их лидера Петра Алексеевича (посмотрите на заолненность зала в момент выступления Петра Алексеевича на саммите НАТО)
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
Не знаю бразильского, может "Слава Бразилии" - не уважение к РФ, но "Слава Украине!" к России никакого отношения не имеет.
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
andrei, это российских триколор можешь запрещать, под которым Власов воевал, а "Слава Украине!" массово звучало ещё во времена УНР и ЗУНР.
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andrei
andrei
Кот Бегемот, Тем более, этой бандеровской кричалке там не место. Сходите с ума у себя дома и сами: красьте поребрики в жовтоблакитную хмурь, скачите на майданах и учите мову. У себя. Не надо распространять эту заразу на весьмир, который уже не вами!
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