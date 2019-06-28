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"Против его воли": тренер "Генка" высказался о Малиновском

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Главный тренер бельгийского "Генка" Феличе Меццу все еще надеется уговорить лидера сборной Украины Руслана Малиновского остаться в команде.

При этом 53-летний специалист, отметил, что в этом есть серьезный недостаток. "Я надеюсь убедить Руслана остаться в "Генке". С другой стороны, нет смысла удерживать игрока против его воли в "Генке". От игрока, который хочет уйти, как тренер, вы никогда не получите полную отдачу. Я бы предпочел сосредоточиться на тех футболисты, которые есть и которые пополнят команду", – приводит слова Меццу Het Belang Van Limburg.

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Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

Photonews

Напомним, главными претендентами на Руслана Малиновского являются итальянские "Аталанта" и "Сампдория".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист сборной Украины Иван Ордец нелепо оправдался за трансфер во московское "Динамо".

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Персона
Руслан Малиновский
Тег
ФК Генк
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