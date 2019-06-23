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Нет оккупации! Футболисты устроили демарш против России в Грузии

4.7тЧитать материал на украинском

Футболисты грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в антиоккупационных футболках, таким образом поддержав акцию протестов против России.

В Цхалтубо, на стадионе им. 26 мая футболисты кутаисского "Торпедо" вышли на поле в черный майках, надпись на которых говорила, что часть территории Грузии оккупирована Россией.

Торпедо

Торпедо

Нет оккупации! Футболисты устроили демарш против России в Грузии

В Тбилиси, на стадионе "Михаил Месхи - 2" состоялся матч между тбилисским "Локомотивом" и руставским "Рустави" - они вышли в белых футболках с надписями: "Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией".

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

Новости
"Россия - оккупант!" Спортсмены поддержали протесты в Грузии

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента.

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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Не, ну насчет оккупации я согласен, её действительно нет. А вот поза у них какая то смешная. В такой позе разговаривать с ахрессором как то некомильфо, Путен может не так понять. СУГС, ёпста!
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Мельничук Олександр, из всего что ты тут накропал я только свое имя и фамилию смог понять, так что сорри за безграмотность.
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Павлов Дмитрий, ихтамнєт, окупаціїнєт, війна - це мир: почитай Оруела, може станеться регенерація мізків?
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Напоминает фигу в кармане.
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Шмурдяк Тарас
Шмурдяк Тарас
Вах вах какие отважные джигиты! Кремль полюбасик в панике)
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