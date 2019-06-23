Футболисты грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата страны в антиоккупационных футболках, таким образом поддержав акцию протестов против России.

В Цхалтубо, на стадионе им. 26 мая футболисты кутаисского "Торпедо" вышли на поле в черный майках, надпись на которых говорила, что часть территории Грузии оккупирована Россией.

Торпедо

В Тбилиси, на стадионе "Михаил Месхи - 2" состоялся матч между тбилисским "Локомотивом" и руставским "Рустави" - они вышли в белых футболках с надписями: "Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией".

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

ФК Ломокотив

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тбилиси оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция.

Скандал спровоцировало приглашение российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании грузинского парламента.

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