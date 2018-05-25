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"Неприятное занятие": Зидан сделал откровенное признание о финале Лиги чемпионов

6.3тЧитать новость на украинском

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан признался, что испытывает не самые приятные чувства накануне финала Лиги чемпионов. По слова наставника действующих обладателей трофея, основная проблема заключается в выборе состава на игру.

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"Трудно делать выбор. Самое непростое занятие для тренера – выбрать стартовый состав, особенно на финал. Одни не попадут даже на скамейку, другие так и останутся в запасе. Игроки знают это. Мне непросто делать выбор, но это моя работа и обязанность, и я должен справляться с этим. Я должен принимать решения. У нас много хороших игроков. В первую очередь мы должны думать о команде и защищать ее интересы", – цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты мадридского "Реала" сдали часть билетов на финал Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

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Темы
Лига чемпионовфинал Лиги чемпионовРеал - Ливерпуль
Персона
Зинедин Зидан
Место
УкраинаКиев
Объект
Реал Мадрид
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