Непобедимый украинский боксер выиграл бой брутальным нокаутом. Видео

Украинский супертяжеловес Виктор Выхрист (3-0, 3 КО) нокаутировал лучшего боксера Испании Габриэля Энгуему (10-9, 6 КО) на вечере бокса Top Boxing Generation, который состоялся в Днепре.

28-летний украинец с первых минут захватил центр ринга, работая первым номером. Второй раунд едва не завершился досрочно, однако испанец устоял после убийственного удара с правой.

В конце третьей трехминутки Выхрист попал несколько ударов левой. Боксер из Испании "поплыл", пропустив правый прямой, от которого как подкошенный свалился на канвас ринга.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа Выхрист нокаутировал харьковчанина Семена Пахомова (2-11, 2 КО) на вечере бокса Big Boxing Night, организованного промоутерской компанией Александра Усика Usyk17 Promotion.