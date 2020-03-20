Немецкий профессор-вирусолог Йонас Шмидт-Шаназит из Института Бернхарда Нохта в Гамбурге спрогнозировал, что розыгрыш футбольных чемпионатов не будет возобновлен в этом году.

"Футбол в этом году? Можете с ним попрощаться. Посмотрите на нынешнюю ситуацию в Европе и подумайте, что ждет нас впереди. Даже в том случае, если болезнь ударит по нам не с максимальной силой, резкое возобновление массовых мероприятий приведет лишь к ухудшению ситуации. Это означает, что футбол вернется не раньше, чем в следующем году", – сказал Шмидт-Шаназит в интервью информагентству NDR.

Возобновление футбола откладывается Sporting Life

Он также отметил, что даже в случае проведения матчей при пустых трибунах у людей появится соблазн собраться в компании и вместе посмотреть игру.

"Вопрос с возобновлением спортивных мероприятий будет рассматриваться в последнюю очередь", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее руководство итальянской федерации футбола назвало плановую дату возобновления Серии А.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!