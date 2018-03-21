Немецкий футболист забил фантастический гол "ударом скорпиона" - опубликовано видео

Полузащитник немецкого клуба "Зандхаузен" Мануэль Штифлер отметился фантастическим по красоте ударом в матче 27-го тура второго дивизиона страны. Эпизод произошел в поединке против "Бохума".

На 18-й минуте встречи 29-летний хавбек завершил атаку своей команде точным "ударом скорпиона". После навеса в штрафную футболист смог удачно сложиться и пяткой в падении нанести точный "выстрел".

К сожалению, усилий Штифлера не хватило для победы его команды. Встреча в итоге завершилась со счетом 2:3 в пользу "Бохума".

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть на этот шедевр.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что бразильский вратарь совершил роскошный сейв, повторив магический "удар скорпиона".