Неймар идет на позорный рекорд

Форвард сборной Бразилии Неймар,видимо,решил установить на ЧМ-2018 оригинальный рекорд. Бразилец особо не обращает внимание на критику его театральных падений и продолжает в каждом матче изображать из себя жертву

Новости Марадона притравил Неймара за привычку симулировать на поле

Подсчитано, что бразильский форвард за четыре матча ЧМ-2018 провел лежащим на газоне 13 минут 50 секунд. При этом против 26-летнего игрока нарушили правила в сумме 23 раза, сообщает RTS Sports

Личный рекорд по лежанию на газоне Неймар установил в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Мексики — 5,5 минут. Сборная Бразилии тогда выиграла игру со счетом 2:0 и вышла в ¼ финала, где встретится с командой Бельгии. Игра состоится 6 июля на стадионе "Казань Арена" в 21:00

Как сообщал OBOZREVATEL, Неймар совершил хамский поступок в сборной Бразилии.