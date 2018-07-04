"Не смотрю": Маркевич унизил сборную России на ЧМ-2018

Экс-тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич заявил, что сборная России является аутсайдером ЧМ-2018 и ее игра не представляет никакого интереса для профессионалов.

Об этом известный украинский тренер сказал в комментарии Tribuna.com.

"Я смотрю чемпионат мира. Мне важно смотреть матчи, как специалисту. Это футбол. Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет там на что смотреть", – сказал Маркевич.

Напомним, сборная России стала одной из сенсаций чемпионата мира-2018, обыграв в 1/8 финала сборную Испании в серии послематчевых пенальти.

За выход в полуфинал команда хозяев поборется в поединке с Хорватией, который состоится 7 июля, в субботу в Сочи.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарей ЧМ-2018 уличили в мошенничестве.