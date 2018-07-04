"Не смотрю": Маркевич унизил сборную России на ЧМ-2018

Экс-тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич заявил, что сборная России является аутсайдером ЧМ-2018 и ее игра не представляет никакого интереса для профессионалов.
Об этом известный украинский тренер сказал в комментарии Tribuna.com.
"Я смотрю чемпионат мира. Мне важно смотреть матчи, как специалисту. Это футбол. Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет там на что смотреть", – сказал Маркевич.
Напомним, сборная России стала одной из сенсаций чемпионата мира-2018, обыграв в 1/8 финала сборную Испании в серии послематчевых пенальти.
За выход в полуфинал команда хозяев поборется в поединке с Хорватией, который состоится 7 июля, в субботу в Сочи.
Как сообщал OBOZREVATEL, вратарей ЧМ-2018 уличили в мошенничестве.
Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.