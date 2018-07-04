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Чемпионат мира 2018
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"Не смотрю": Маркевич унизил сборную России на ЧМ-2018

2.3тЧитать новость на украинском

Экс-тренер "Днепра" и "Металлиста" Мирон Маркевич заявил, что сборная России является аутсайдером ЧМ-2018 и ее игра не представляет никакого интереса для профессионалов.

Об этом известный украинский тренер сказал в комментарии Tribuna.com.

"Я смотрю чемпионат мира. Мне важно смотреть матчи, как специалисту. Это футбол. Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. Принципиально. Да и нет там на что смотреть", – сказал Маркевич.

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Напомним, сборная России стала одной из сенсаций чемпионата мира-2018, обыграв в 1/8 финала сборную Испании в серии послематчевых пенальти.

За выход в полуфинал команда хозяев поборется в поединке с Хорватией, который состоится 7 июля, в субботу в Сочи.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарей ЧМ-2018 уличили в мошенничестве.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персона
Мирон Маркевич
Место
Украина
Объект
сборная России по футболу
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andrei
andrei
А кто такой вообще этот уебан маркевич? Я о нем первый раз слышу... Очередная грязь из-под ногтя... Дб!
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
" Но матчи сборной России не смотрю, ни одного не видел. " Ну понятно, не читал, но осуждаю
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
ну надо же как унизил...как жить то теперь?Пусть теперь сборную Украины восхваляет,надеюсь так ж феерично.
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