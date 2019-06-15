Не отрабатывает: Тимощук рассказал правду про Ракицкого в "Зените"

Украинский тренер российского футбольного клуба "Зенит" Анатолий Тимощук признался, что феноменальные удары Ярослава Ракицкого удаются без подготовки заранее.

Анатолий Тимощук (в центре) ФК Зенит

"В начале сезона не все получалось, потому что ребятам нужно было привыкнуть к своим ролям. Но мы отрабатываем даже прямые штрафные: если отдельно вынести феномен Ракицкого, который исполняет без подготовки, остальные ребята работают над этими ударами. И над пенальти – тоже", - цитирует экс-футболиста сборной Украины sports.ru.

Также Тимощук рассказал, как вообще возникла идея пригласить Ракицкого.

"Летом Семак сказал, что было бы неплохо взять левоногого центрального защитника. Естественно я предложил того, кого хорошо знал – Ракицкого. Но тогда его стоимость была очень высокой. Вариант с Ярославом мы держали в голове на протяжении первой части сезона. Зимой появилась возможность его купить – мы ею воспользовались", - подытожил Анатолий.

Напомним, что в апреле Ярослав Ракицкий отметился двумя шедевральными ударами со штрафных. В поединке 22-го тура Премьер-лиги против московского "Локомотива" а также в 21-м тура на 82-й минуте домашней игры с "Оренбургом"

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