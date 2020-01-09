"Не полетит": журналист сообщил о грандиозной проблеме в "Динамо"

Нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес не отправится на зимние тренировочные сборы киевского "Динамо".

Об этом сообщил известный журналист, заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов. Как он отметил в своей колонке для издания "Фраза", из-за этого у "бело-синих" возникли серьезные трудности с нападающими.

Жерсон Родригес Football.ua

"Нужно ли киевскому "Динамо" усиление? Однозначно! Уже по слухам из интернета можно понять, что в первую очередь "Динамо" сейчас ищет форварда. Поведение Жерсона Родригеса, плохой год у Соля и возможная дисквалификация Беседина не оставляют клубу выбора. Жерсон, как я слышал, даже на турецкий сбор не полетит, то есть на него вообще не рассчитывают, так что, судя по всему из трех нападающих, с которыми "Динамо" доигрывало 2019 год, в распоряжении тренеров останется только Соль. Так что проблема форвардов снова обостряется", – написал Шахов.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес угодил в грандиозный скандал из-за частых нарушений режима. Кроме того, его партнеру Артему Беседину грозит двухлетняя дисквалификация из-за возможного применения допинга.

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