Не место в "Динамо"! Шовковский жестко поставил на место "возомнившего о себе" Хачериди

Легендарный вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский жестко оценил поведение Евгения Хачериди, который в матче против "Лацио" отказался выходить на поле.

"При мне, когда я ещё играл в команде, Хачериди себе такого бы не позволил. Потому что знал, что ему появляться мне на глаза после этого не стоит. Я бы его в порошок стёр", - написал прославленный голкипер у себя в Facebook.

Шовковский отмечает, что Хачериди уже забыл, как после его очередного удаления в домашнем матче, где он одну из желтых карточек получил за разговоры с арбитром, он сделал ему предупреждение.

"Я его предупредил и сказал, что если такое ещё раз повториться и при этом команда от этого не досчитается очков, я при всех в раздевалке его разорву на части! Да что он о себе возомнил??? Я считаю, что игрокам с таким отношением к своей работе, к таким отношением к своим партнерам и наконец, таким отношением к самому себе не место в команде "Динамо" Киев", - подытожил Александр.

Напомним, что ответная игра 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Лацио" завершилась со счетом 0:2.