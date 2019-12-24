Главная Новости
24 декабря • обновлено в 14:53
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Не лучший пример": исландский вратарь передал привет Зеленскому

2.1т
Читать материал на украинском

Голкипер сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон не считает, что президент Украины Владимир Зеленский был прав, когда сказал, что "украинцы должны быть исландцами в футболе".

"Это не лучший пример, на мой взгляд. Мы едва состоялись как футбольная нация, до этого пребывали на задворках. Не думаю, что нужно у нас учиться. У вас футбол в порядке. Наш пример... слишком индивидуален, что ли", – цитирует Халльдоурссона агентство "Динамо Киев" от Шурика".

Ханнес Халльдоурссон

Ханнес Халльдоурссон

"Динамо Киев" от Шурика"

Новости
"Буду кричать": Шевченко разоткровенничалась о работе в сборной Украины

Он также рассказал, что отличает исландскую нацию от других.

"Мы из тех, кто вкалывает, засучив рукава. Мы никогда не жалуемся, как бы трудно нам ни было. Наша ментальность особенная, мы сохранили дух непокорности и борьбы от викингов", – добавил вратарь сборной Исландии.

Как сообщал OBOZREVATEL, местные радикалы из Бильбао протестуют против проведения Евро-2020 в столице страны Басков.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Евро-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евро-2020
Персона
Владимир Зеленский
Теги
сборная Исландии по футболу Сборная Украины по футболу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
2
Смешно
7
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги