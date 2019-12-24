"Не лучший пример": исландский вратарь передал привет Зеленскому

Голкипер сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон не считает, что президент Украины Владимир Зеленский был прав, когда сказал, что "украинцы должны быть исландцами в футболе".

"Это не лучший пример, на мой взгляд. Мы едва состоялись как футбольная нация, до этого пребывали на задворках. Не думаю, что нужно у нас учиться. У вас футбол в порядке. Наш пример... слишком индивидуален, что ли", – цитирует Халльдоурссона агентство "Динамо Киев" от Шурика".

Ханнес Халльдоурссон "Динамо Киев" от Шурика"

Он также рассказал, что отличает исландскую нацию от других.

"Мы из тех, кто вкалывает, засучив рукава. Мы никогда не жалуемся, как бы трудно нам ни было. Наша ментальность особенная, мы сохранили дух непокорности и борьбы от викингов", – добавил вратарь сборной Исландии.

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