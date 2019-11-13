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13 ноября • обновлено в 18:13
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"Будет шанс": Шевченко сделал прогноз на матч с Сербией

2.6т
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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от матчей "сине-желтых" против Эстонии (14 ноября) и Сербии (17-го числа).

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

Отвечая на вопрос о том, какая мотивация у футболистов украинской команды на заключительный поединок квалификации Евро-2020 в Белграде, наставник заявил, что "мотивация у игроков должна быть всегда".

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"Особое желание проявить себя будет у тех, кто меньше играл. Ряд основных футболистов травмирован. Есть травмы, карточки. Будет шанс у ребят, которые играли меньше. Отличная мотивация. Плюс хороший соперник. Не исключено, что в будущем с сербами встретимся, жеребьевка может быть разная", - сказал Шевченко, чьи слова цитирует "Трибуна".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Шевченко лишился двух лидеров сборной Украины перед заключительными матчами в 2019 году.

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Автор
Денис Карпов Денис Карпов
Тема
Евро-2020
Персона
Андрей Шевченко
Теги
Сборная Украины по футболу сборная Сербии по футболу
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