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Названа сумма трансфера Ракицкого в Россию

3.8тЧитать материал на украинском

Защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий может в ближайшее время стать игроком питерского "Зенита". В СМИ появилась информация о сумме трансфера украинского футболиста.

По информации Football.ua, "Шахтер" получит за переход Ракицкого 12 млн евро. Представители российского клуба уже вступили в переговоры с дончанами. Ожидается, что переход защитника национальной команды состоится в течении месяца. Сам игрок заинтересован в смене команды.

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий

ФК Шахтер

Новости
У новичка "Шахтера" возникли проблемы с армией

Ракицкий выступает за основную команду "Шахтера" с 2009 года. В нынешнем сезоне в составе "горняков" футболист сыграл 19 матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

Как сообщал OBOZREVATEL, питерский "Зенит" предложил украинскому футболисту Ярославу Ракицкому контракт на два с половиной года.

Также "Шахтер" может покинуть главный тренер Паулу Фонсека. У португальского специалиста появился вариант продолжения карьеры.

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Персона
Ярослав Ракицкий
Теги
ФК ШахтерФК Зенит
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Попутного ветра в жопу, желательно навсегда и с концами!!!
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