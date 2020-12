Назван лучший футболист XXI века

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил награду "Лучший игрок века" на Globe Soccer Awards – ежегодной торжественной церемонии, которую организовывают Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA).

35-летний капитан сборной Португалии признан лучшим в период с 2001 по 2020 года. В борьбе за этот титул Роналду опередил аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, египтянина Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" и Рональдиньо, который с 2003 по 2008 года блистал за "Барселону".

Highlights of the 2020 Special Edition of the Globe Soccer Awards in Dubai. What's your favourite moment of this magical evening?⁠ 👏👏👏👏👏#GlobeSoccer @DubaiSC pic.twitter.com/pdMk2ya232