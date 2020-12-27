Назван лучший футболист XXI века

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду получил награду "Лучший игрок века" на Globe Soccer Awards – ежегодной торжественной церемонии, которую организовывают Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA).

35-летний капитан сборной Португалии признан лучшим в период с 2001 по 2020 года. В борьбе за этот титул Роналду опередил аргентинского форварда "Барселоны" Лионеля Месси, египтянина Мохамеда Салаха из "Ливерпуля" и Рональдиньо, который с 2003 по 2008 года блистал за "Барселону".

Highlights of the 2020 Special Edition of the Globe Soccer Awards in Dubai. What's your favourite moment of this magical evening?⁠ 👏👏👏👏👏#GlobeSoccer @DubaiSC pic.twitter.com/pdMk2ya232 — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) December 27, 2020

Криштиану Роналду является чемпионом Европы (2016) и победителем Лиги наций (2019). В активе звездного уроженца Мадейры множество личных рекордов, в частности лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы, Лиги чемпионов и сборной Португалии.

КриРо пятикратный победитель Лиге чемпионов. Вместе с "Манчестер Юнайтед" трижды выигрывал английскую Премьер-лигу, в футболке "Реала" дважды становился чемпионом в Испании, выступая за "Ювентус" два раза побеждал в Серии А.

Футболист "Баварии" Роберт Левандовски, стал победителем в номинации "Лучший игрок года", добавив эту награду к трофею УЕФА "Лучшему футболисту году".