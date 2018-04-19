Болельщики плачут: назван исполнитель русской версии гимна ЧМ-2018

Российскую версию гимна чемпионата мира по футболу-2018 исполнит российский рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста (на фото).

Баста

"Сложилась такая традиция, что перед каждым чемпионатом мира Coca-Cola выкладывает гимн. Мы решили пойти дальше, поэтому хотим представить артиста, который исполнит российскую версию гимна. Это Баста", – сказал бренд-менеджер проекта системы Coca-Cola в Росси Андрей Бойко.

"Очень приятно, что выбор пал на меня. Рад, что получилось быть максимально свободным в написании песни. Она будет представлена 11 мая", – ответил рэпер.

У российских фанатов такой выбор вызвал настоящий шок. Болельщики в комментариях иронизируют по поводу названия, отмечая что поклонники сборной "должны заплакать", намекая на известный хит Басты "Выпускной Медлячок" (на видео ниже).

Напомним, в марте американский певец Джейсон Деруло представил гимн Coca-Cola к ЧМ-2018.