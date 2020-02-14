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14 февраля • обновлено в 13:41
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Нашли лазейку: "Динамо" обошло запрет ФФУ

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Киевское "Динамо" проведет домашний матч 19-го тура украинской Премьер-лиги против "Ворсклы", который состоится 22 февраля, со зрителями на трибунах, несмотря на решение КДК УАФ.

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", руководство столичного клуба уведомило Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) о том, что на поединке против полтавчан будут присутствовать дети до 14 лет из спортивных школ Киева в сопровождении родителей. Такое право они имеют согласно пункту "є" 26-й статьи регламента УАФ об инфраструктуре и мерах безопасности.

Болельщики "Динамо" Киев

Болельщики "Динамо" Киев

World News

Напомним, что апелляция "Динамо" на решение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ наказать команду за расистские выкрики болельщиков на матче 14-го тура УПЛ была отклонена в полном объеме.

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Как сообщал OBOZREVATEL, домашний матч киевского клуба против "Ворсклы" станет историческим для украинского футбола.

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Темы
ФФУ Премьер-лига Украины
Теги
ФК Динамо Киев ФК Ворскла
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Тьяго Монтейро
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