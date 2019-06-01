"Наполовину пьяный": тренер "Ливерпуля" рассказал о победе в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" в финале Лиги чемпионов (2:0), выиграв первый трофей за время руководства Юргена Клоппа.

Сам же Клопп после матча в первую очередь поблагодарил всех игроков, а также отметил, что еще не видел такой команды как нынешний "Ливерпуль".

Юрген Клопп

"Я так счастлив за этих парней, за всех наших людей, за свою семью - они многим жертвовали ради меня и заслужили это больше, чем кто-либо другой. Вы когда-нибудь вообще видели такую команду, как эта? Сражающуюся без топлива в танке? И у нас есть вратарь, который умеет сделать так, что тяжелые вещи будут смотреться пустяками", - сказал Клопп.

"Это лучший вечер в нашей профессиональной карьере. Это заняло некоторое время, и данное свершение имеет очень важное значение для нашего последующего развития. Теперь мы можем двигаться дальше. Владельцы клуба никогда не давят на нас. Обычно через 20 минут после игры я уже наполовину пьяный, но сейчас я пью только воду", - поделился Клопп эмоциями в интервью ВТ Sport.

Юрген Клопп стал четвертым тренером в составе "Ливерпуля", выигрывавший Лигу чемпионов (Кубок Европейских чемпионов).

Как сообщал OBOZREVATEL, во время финала на пле произошел небольшой казус.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал