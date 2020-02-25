"Наполи" - "Барселона": обзор матча Лиги чемпионов

Итальянский "Наполи" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на своем поле сыграл с "Барселоной" . Встреча, на неаполитанском стадионе "Сан-Паоло" завершилась со счетом 1:1.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям обзор поединка.

"Наполи" Италия – "Барселона" Испания 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 30 Мертенс, 1:1 – 57 Гризманн.

Наполи – Оспина, Максимович, Мариу Руй, Ди Лоренцо, Манолас, Зелиньски, Фабиан Руис, Инсинье, Демме (Аллан, 80), Кальехон (Политано, 74), Мертенс (Милик, 54).

Барселона – тер Штеген, Умтити, Семеду, Пике (Лангле, 90), Фирпо, де Йонг, Видаль, Ракитич (Артур, 56), Бускетс, Гризманн (Фати, 87), Месси.

Предупреждения: Бускетс (49), Инсинье (61), Месси (66), Гризманн (83), Мариу Руй (89), Видаль (89).

Удаление: Видаль (89).

Как сообщал OBOZREVATEL, плей-офф ЛЧ стартовал 18 февраля. Неделю назад "Атлетико" обыграл "Ливерпуль" (1:0), "Боруссия" была сильнее ПСЖ (2:1), "Аталанта" дома разгромила "Валенсию" (4:1), а "Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм" (1:0).

Напомним, что английский "Манчестер Сити" исключен из Лиги чемпионов на сезоны 2020/2021 и 2021/2022.

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