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Нападение на команду: в Америке футбольный матч завершился трагедией - есть погибшие

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Три человека были убиты во время беспорядков перед футбольным матчем Национальной Лиги Гондураса между "Мотагуа" и "Олимпией".

Нападение на команду: в Америке футбольный матч завершился трагедией - есть погибшие

Twitter

В итоге, игра была отменена из-за столкновений на стадионе, сообщает АВС.

Беспорядки начались после того, как группа фанатов самого титулованного клуба Гондураса - "Олимпии" - напала на командный автобус с игроками "Мотагуа" прямо на стадионе.

Клуб затем выложил в Твиттере фотографии автобуса с отверстиями в окнах от брошенных предметов. В результате атаки три игрока получили травмы.

Вскоре началась потасовка между фанатами и полицией. Правоохранителями был применен слезоточивый газ. Полиция разогнала толпу и закрыла стадион. По данным "Красного креста", 3 человека погибли и десятки получили ранения, причем некоторые серьезные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России полиция Санкт-Петербурга вычислила, что за беспорядками на домашних матчах "Зенита" стоят украинские ультрас.

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Место
Гондурас
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