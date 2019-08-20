Нападение на команду: в Америке футбольный матч завершился трагедией - есть погибшие

Три человека были убиты во время беспорядков перед футбольным матчем Национальной Лиги Гондураса между "Мотагуа" и "Олимпией".

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В итоге, игра была отменена из-за столкновений на стадионе, сообщает АВС.

Three dead after a soccer riot in Honduras. Read more: https://t.co/PT8iz8gfwa pic.twitter.com/2DiJqq58yJ — Reuters Top News (@Reuters) 19. august 2019

Беспорядки начались после того, как группа фанатов самого титулованного клуба Гондураса - "Олимпии" - напала на командный автобус с игроками "Мотагуа" прямо на стадионе.

Клуб затем выложил в Твиттере фотографии автобуса с отверстиями в окнах от брошенных предметов. В результате атаки три игрока получили травмы.

📍El Fútbol Club Motagua, no se presentará al partido contra Olimpia por los actos vandálicos que sufrió nuestro equipo por aficionados de la Ultra Fiel en su camino al estadio nacional, donde tenemos varios jugadores heridos por los vidrios. pic.twitter.com/p00xz36Adt — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) 18. august 2019

Вскоре началась потасовка между фанатами и полицией. Правоохранителями был применен слезоточивый газ. Полиция разогнала толпу и закрыла стадион. По данным "Красного креста", 3 человека погибли и десятки получили ранения, причем некоторые серьезные.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России полиция Санкт-Петербурга вычислила, что за беспорядками на домашних матчах "Зенита" стоят украинские ультрас.

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