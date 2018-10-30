Наконец-то: Андрей Лунин выйдет в старте "Леганеса"

Накануне домашнего матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором "Леганес" принимает "Райо Вальекано", главный тренер хозяев Маурисио Пельегрино заявил, что украинский вратарь Андрей Лунин, которого мадридский "Реал" отправил в аренду в "Леганес", выйдет в стартовом составе.

"Вратарем в матче с "Райо Вальекано" будет Лунин. Он хорошо работает и заслужил получить свой шанс. Он молод, но уже должен демонстрировать свою ценность для команды. Думаю, кубковый поединок - отличная возможность сделать это", - цитирует наставника хозяев zbirna.com.

Последний раз Лунин выходил на поле еще 5 августа, когда мадридский "Реал" со счетом 3:1 переиграл "Ювентус" в Международном кубке чемпионов.

Матч "Леганес" - "Райо Вальекано" пройдет 30 октября. Начало в 21.30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, проведя трансфер Андрея Лунина в мадридский "Реал", луганская "Заря" установила ряд рекордов.