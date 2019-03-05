"Нахрапистое быдло": Черчесов совершил хамский поступок и поплатился

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов грубо обошелся со стюардами перед игрой 18-го тура РПЛ "Спартак" – "Краснодар" и стал жертвой комментариев в сети.

Черчесов протянул работникам стадиона закрытый конверт с билетом, но стюарды попросили его развернуть. После этого тренер возмутился: "Может, мне развернуться и уйти?!" – но все же показал билет.

Пользователи всемирной паутины не оценили такое высокомерное отношение специалиста.

"Барин пожаловали... Челядь совсем нюх потеряла", "Обычное нахрапистое быдло. Увы. Он меня этим разочаровал", – пишут разозленные юзеры.

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