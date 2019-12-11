"Начинать неприятно": лидер "Динамо" раскрыл главную проблему команды

Украинский полузащитник, один из лидеров киевского "Динамо" Виктор Цыганков рассказал о своих ожиданиях от матча 6-го тура группового этапа Лиги Европы против швейцарского "Лугано".

Виктор Цыганков dynamo.kiev.ua

В частности, футболист прокомментировал негативную тенденцию последних еврокубковых поединков "бело-синих" – пропускать голы в первые же минуты игры.

"Нам нужно входить в матчи с более высокой концентрацией. Бывает, что мы пропускаем. Начинать с 0:1, конечно, неприятно. Надеемся, что завтра команда выйдет сфокусированной на том, чтобы не пропустить и забить как можно больше голов", – отметил Цыганков, которого цитирует sport.ua.

Говоря о низкой посещаемости домашних поединков "Динамо", игрок также заявил, что "болельщиков нужно звать на стадион игрой, а не словами".

"Результаты команды не самые лучшие. Понятно, почему болельщики не ходят. Но команда всегда отдается на поле. Мы не просим, чтобы нас носили на руках. Мы хотим выходить и играть на победу, добиваться результата. Для болельщиков и клуба это очень важно. Из таких групп "Динамо" должно выходить с первого места. Ситуация сложилась так, что нам нужно только выигрывать, чтобы выйти хотя бы со второго. Надеюсь, болельщики нас поддержат", – добавил полузащитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Динамо" – "Лугано" состоится в четверг, 12 декабря, в 19:55 по киевскому времени.

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