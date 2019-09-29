"Началась паника": испанский тренер рассказал о войне в Украине

32-летний испанский помощник Сергея Реброва в венгерском "Ференцвароше" Альберто Босх вспомнил, как начиналась война с Россией.

Босх успел поработать в "Днепре" Хуанде Рамоса и Мирона Маркевича, после чего переехал в Киев на пост главы академии "Динамо".

"Работал в Днепре, когда в Киеве начался Майдан. А через 2 или 3 месяца мы играли на выезде против "Динамо". Видел баррикады на Майдане. Боялся ли я, что война может меня затронуть? Только однажды в Днепре. Был один день, когда началась паника в городе. Говорили, что танки уже близко. Все начали снимать деньги в банкоматах и скупать продукты в супермаркетах. Но потом ситуация нормализовалась. В Днепре смотрел новости каждый день. В Киеве уже так не делал. Все в Испании меня спрашивали и я всегда отвечал одно и то же: "Война на Донбассе, а Киев находится за 500 км и здесь все нормально", - цитирует Босха tribuna.com.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) заявил, что войну на Донбассе могла развязать и Украина.

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