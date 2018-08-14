На Закарпатье эффектно отблагодарили хорватских футболистов за "Слава Украине!" в Москве

Украинские болельщики отблагодарили хорватских футболистов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича за видео со "Слава Украине!", которое они записали на ЧМ-2018 в Москве.

16-метровые баннеры со словами благодарности появились на Закарпатье с обеих сторон моста на развязке в Ужгороде у микрорайона Доманинцы.

Баннер на мосту в Закарпатье Семен Олексиенко

Напомним, что после этого видео Вукоевич был исключен из состава делегации сборной Хорватии на чемпионате мира 2018года в России.

После рассмотрения дела, ФИФА вынесла вердикт - наказать Виду. Это "позорное решение" вызвало бурю возмущения в сети. За экс-динамовца вступилась и ФФУ в лице его президента Андрея Павелко.

Сам футболист был немногословен, но сделал официальное заявление, рассказав, что имел в виду, снимая это видео.

Позже Хорватский футбольный союз поддержал своего игрока.

Напомним, что игра Россия - Хорватия завершилась в серии пенальти победой "клетчатых" с общим счетом 6:5. Вида сыграл важнейшую роль в победе, забив гол в экстратайме и точно пробив свой одиннадцатиметровый.