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''На помойке'': экс-футболист "Динамо" Алиев прокомментировал скандал с бывшей супругой

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Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал слова своей супруги о том, что он ее избивает. Спортсмен заявил, что не желает видеть свою бывшую супругу в своем доме.

"Никто никого не бил. То, что я ее выгнал из своей квартиры – да, я ее выгнал, вот и все. Пускай живет на помойке. А дети должны в своей заслуженной квартире. Будет решение суда. Дети должны видеть маму по субботам и воскресеньям, пускай видят", – сказал Алиев в комментариях ТСН.

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Напомним, что Татьяна Алиева сняла на видео очередную семейную ссору в своей квартире. Ранее девушка запостила на своей странице в Facebook снимки с побоями, признавшись, что это дело рук Александра.

''На помойке'': экс-футболист "Динамо" Алиев прокомментировал скандал с бывшей супругой

Как сообщал OBOZREVATEL экс-супруга скандального футболиста киевского "Динамо" Александра Алиева Татьяна заявила, что муж шантажирует ее отснятым видео.

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Персона
Александр Алиев
Тег
ФК Динамо Киев
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