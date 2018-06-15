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"Как на похоронах": капитан сборной Испании распсиховался перед стартом на ЧМ-2018

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Капитан сборной Испании по футболу Серхио Рамос возмутился отставкой главного тренера команды Хулена Лопетеги. Защитник мадридского "Реала" сцепился с президентом национальной федерации, а после этого назвал гнетущей атмосферу в стане "фурии рохи".

"Такое ощущение, что мы как будто на похоронах, но на самом деле мы на чемпионате мира – это прекрасное событие. Нам нужно как можно скорее двигаться вперед. Хулен Лопетеги был частью нашей команды, он помог нам пройти квалификацию. Но я думаю, что сборная Испании важнее личных интересов. Я, как капитан, был проинформирован об этой ситуации, но решения принимают совсем другие люди", – цитирует Рамоса Чемпионат.com со ссылкой на Mirror.

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Как сообщал OBOZREVATEL, новым главным тренер сборной Испании по футболу за сутки до старта ЧМ-2018 был назначен легендарный футболист "Реала".

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Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Серхио РамосХулен Лопетеги
Объект
сборная Испании по футболу
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